NBA, Harden ed Embiid out contro i Miami Heat

Tra pochissimi minuti, precisamente alle 00.30 italiane, si affronteranno Miami Heat e Philadelphia 76ers. Al Wells Fargo Center, però, coach Doc Rivers dovrà rinunciare alle due colonne portanti della squadra. Come riportato anche da Shams Charania di The Athletic, James Harden e Joel Embiid non scenderanno in campo.

76ers‘ James Harden (injury recovery, left hamstring) and Joel Embiid will be out tonight vs. Miami on second end of back-to-back. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 21, 2022

Le assenze

I Philadelphia 76ers hanno appena giocato contro i Toronto Raptors, e perso per 88 a 93. Harden ed Embiid hanno totalizzato appena 38 punti, di cui 17 il primo e 21 il secondo. Con i Miami Heat il centro con il numero 21 dovrebbe essere fuori per semplice riposo, mentre il Barba non sarà della partita a causa di un problema al ginocchio sinistro.

Da quando è arrivato in Pennsylvania, James Harden ha disputato 11 gare e ha una media di 22.4 punti, 7.0 rimbalzi e 10.5 assist. Joel Embiid, che si sta giocando il titolo di MVP con Nikola Jokic, ha collezionato 58 presenze e ha una media di 29.8 punti, 11.3 rimbalzi e 4.3 assist.

Leggi anche:

Risultati NBA, Phila e Golden State KO con Toronto e Spurs; NOLA supera i Lakers al nono posto

NBA, Jamal Crawford dice addio al basket

NBA, annunciati i Player of the Week