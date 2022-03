Risultati NBA, Phila e Golden State KO con Toronto e Spurs; NOLA supera i Lakers al nono posto

Nelle prime due partite del Sunday Night targato NBA, i Grizzlies hanno ampiamente vinto contro i Rockets 122-98 nonostante l’assenza di Ja Morant. Ottimo Desmond Bane, autore di 24 punti, ben aiutato da Dillon Brooks (20 punti), Jaren Jackson Jr (15 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate). I Pacers schiacciano i Blazers 129-98 con 7 giocatori con almeno 10 punti a referto.

Terzo successo consecutivo e ottava vittoria in 9 partite per i Celtics di Jaylen Brown e Jayson Tatum. I due ‘Jay’ hanno segnato 30 punti a testa con Boston che ha concluso la partita contro Denver con il 57.3 % di realizzazione al tiro. Dall’altra parte non sono bastati i 23 punti di Nikola Jokic.

Sesta vittoria di fila in trasferta per i Raptors, vincitori 93-88 contro i Sixers, grazie ai 26 punti e 10 rimbalzi di Pascal Siakam, 21 punti di Precious Achiuwa e 12 punti e 14 rimbalzi di Chris Boucher. Male Golden State che ha ceduto di fronte a San Antonio. New Orleans conquista il 9° posto ad Ovest, scalzando i Los Angeles Lakers. Orlando con un grande Wendell Carter Jr. (30 punti, 16 rimbalzi) ha superato i Thunder, battuti per la nona volta consecutiva. Phoenix – con 31 punti, 7 rimbalzi e 5 assist di Devin Booker e 21 punti di Landry Shamet dalla panchina – ha vinto ai tempi supplementari su Sacramento.

Houston Rockets – Memphis Grizzlies 98-122

Indiana Pacers – Portland Trail Blazers 129-98

NOLA Pelicans – Atlanta Hawks 117-112

Orlando Magic – OKC Thunder 90-85

Phoenix Suns – Sacramento Kings 127-124 dts

San Antonio Spurs – Golden State Warriors 110-108

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 88-93

Denver Nuggets – Boston Celtics 104-124

New York Knicks – Utah Jazz 93-108