NBA, Jamal Crawford dice addio al basket

È arrivata l’ora di appendere le scarpe al chiodo per Jamal Crawford. Il veterano, la cui ultima presenza risale al 2020 con la maglia dei Brooklyn Nets, ha annunciato il ritiro dal basket attraverso il suo profilo Twitter. Poche parole e una foto romantica, a tu per tu con l’amore della vita: il canestro.

“Addio al gioco, addio a tutta la scarica di adrenalina. Grazie basketball, ti devo tutto.”

“ Goodbye to the game, all the spoils the adrenaline rush.” Thank you basketball, I owe you everything …..✌🏾 pic.twitter.com/PpKYjoqz9p — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) March 21, 2022

La carriera di Crawford

Furono i Cleveland Cavaliers a chiamarlo con l’ottava scelta in quel lontano Draft anno 2000. Il classe ’80 fu però spedito immediatamente ai Chicago Bulls dove giocò quattro stagioni, prima di passarne altre quattro con i New York Knicks. Dalla franchigia newyorkese Jamal Crawford ha iniziato un lungo viaggio che lo ha portato in sette squadre diverse, svolgendo sempre un ruolo cruciale alzandosi prevalentemente dalla panchina. Il nativo di Seattle chiude la carriera con 14.6 punti di media.

La parentesi più nota è sicuramente quella ai Los Angeles Clippers, dove la guardia ha ottenuto per due volte il premio di Sixth Man of the Year. A proposito di questo premio: Crawford e Lou Williams sono gli unici ad averlo vinto tre volte. Crawford è stato riconosciuto anche come uno dei migliori compagni della sua generazione. Infatti nel 2018 si è aggiudicato il premio di Twyman-Stokes Teammate of the Year.

L’anno successivo, nel 2019, nella sua ultima partita con i Phoenix Suns ha messo a segno 51 punti, diventando così il giocatore più anziano con questo traguardo. Con 39 anni e 20 giorni alle spalle ha strappato il record a Michael Jordan. Due anni dopo l’ultima apparizione, è arrivata davvero la fine.

