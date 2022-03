NBA, stagione quasi certamente finita per Zion Williamson

Quello del debutto di Zion Williamson è stato uno degli argomenti più spinosi di tutta la stagione. Sin dalle prime battute del campionato la situazione intorno alla stella dei Pelicans è sempre rimasta più che enigmatica. Con la stagione regolare che volge al termine possono dirsi comunque praticamente azzerate le possibilità di rivedere Zion Williamson in campo in questo campionato 2021-2022.

A dirlo è Shams Charania di The Athletic. I Pelicans, con 11 partite rimaste da giocare e la possibilità di partecipare al play-in, dovranno quindi fare a meno della propria stella, che salterà così la stagione nella sua interezza non avendo ancora recuperato completamente dalla scorsa offseason.

Zion Williamson out: quali le cause?

Dopo l’operazione per sistemare la frattura al piede della scorsa offseason, Zion è passato attraverso tantissime ricadute che ne hanno minato costantemente le tempistiche per il ritorno in campo.

I più maliziosi hanno visto, nei continui rinvii, un indice di poca professionalità del ragazzo, accusato anche di non mantenere degli standard fisici da atleta professionista. Altri addirittura un tentativo di mandare un segnale alla squadra, come a dire di voler cambiare aria.

In tre anni ai Pelicans, Zion Williamson è sceso in campo solamente per 85 partite. Un numero decisamente ridotto, indice di una condizione fisica davvero precaria. Quando è sceso in campo Zion si è però dimostrato una vera e propria stella, con i suoi 25.7 punti e 7 rimbalzi di media.

