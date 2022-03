NBA, Paul Pierce non ha dubbi: “Tatum può diventare il più grande Celtic di sempre”

La stagione di Jayson Tatum è ancora una volta da evidenziare. La stella dei Boston Celtics, infatti, sta viaggiando a quasi 27 punti di media a partita, migliorando quanto fatto durante la scorsa regular season (26.4). C’è da registrare, però, un piccolo calo rispetto alle percentuali di tiro, ma la sua leadership all’interno della squadra allenata da Udoka rimane indiscussa. Il potenziale del classe 1998 è immenso, i margini di miglioramento sono ampi e Paul Pierce sembra averlo notato.

The Truth, ai microfoni di Sirius XM, ha provato ad incoronare l’ala, dandogli l’etichetta del predestinato.

“Quel ragazzo è speciale. Si possono anche guardare i numeri, ma è guardandolo in campo che si nota quanto sia morbido nel segnare da ogni posizione. Credo davvero che riuscirà a vincere un titolo a Boston e diventare uno dei più grandi, se non il più grande in assoluto nella storia dei Celtics. Ha quel tipo di potenziale. Considerando che ha solo 24 anni, ha tutto quello che serve per riuscirci, dentro e fuori dal campo”