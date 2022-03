Risultati NBA, LeBron dice 36 e i Lakers vincono, Phila abbatte Dallas; Bulls sempre più giù

Tante le sfide interessanti andate in archivio nella notte. Partiamo dai Los Angeles Lakers che nella notte hanno regolato i Toronto Raptors dopo un tempo supplementare. LeBron James ha chiuso il match con 36 punti a referto, conditi da 9 rimbalzi e 7 assist. C’è da registrare la tripla doppia di Russell Westbrook da 22 punti, 10 rimbalzi e 10 assist in 41 minuti di gioco. Con questa vittoria i californiani ritoccando il record a quota 30-40.

i Cavaliers hanno ottenuto un’importante vittoria ai supplementari contro Denver, 119-116. Possono ringraziare in particolare Lauri Markkanen, autore di un tiro da 3 punti importantissimo ai tempi supplementari. Nessuna preoccupazione per le altre big: Celtics, Heat e Jazz si sono ampiamente imposti contro i loro rispettivi avversari. Gli Hawks dominano Memphis con stile, grazie ai 30 punti dalla panchina di Bogdan Bogdanovic. In un importante duello per il play-in, NOLA disossa gli Spurs a San Antonio. Infine i Knicks mantengono una piccola speranza battendo Washington.

Embiid (32 punti) e Harden (24 punti) hanno invece trascinato i 76ers alla vittoria sui Mavericks. Per Dallas, brutta prestazione di Luka Doncic che ha chiuso con soli 17 punti a referto (5/20 al tiro). Nonostante la continua assenza di Chris Paul, Phoenix non perde un colpo vincendo anche contro i Chicago Bulls. Questa è la 57esima vittoria per gli uomini di Monty Williams, che quasi sicuramente finiranno primi in campionato. I Bulls sono in grossi guai con questa terza sconfitta consecutiva e l’ottava in 10 partite. Per ultimo segnaliamo la vittoria di Brooklyn su Portland con un ottimo Kevin Durant (38 punti e 11/15 al tiro).

Cleveland Cavaliers – Denver Nuggets 119-116

Utah Jazz – LA Clippers 121-92

Sacramento Kings – Boston Celtics 97-126

Atlanta Hawks – Memphis Grizzlies 120-105

NY Knicks – Washington Wizards 100-97

Houston Rockets – Indiana Pacers 118-121

Miami Heat – Oklahoma City Thunder 120-108

San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 91-124

Philadelphia 76ers – Dallas Mavericks 111-101

Phoenix Suns – Chicago Bulls 129-102

Brooklyn Nets – Portland Trail Blazers 128-123

Toronto Raptors – Los Angeles Lakers 123-128 dts