I Los Angeles Lakers dovranno fare a meno di Anthony Davis per almeno quattro settimana: il giocatore si è sottoposto ieri a risonanza magnetica, che ha rilevato una distorsione al mesopiede. Una diagnosi che ha portato lo staff medico a rivalutare il numero 3 gialloviola tra circa un mese.

Update on Anthony Davis: an MRI revealed a mid-foot sprain. He’ll be re-evaluated in about four weeks.

L’ennesimo infortunio che terrà Anthony Davis fuori dal parquet per molto tempo: dopo la distorsione al ginocchio sinistro che ha tenuto fuori il giocatore per un mese, ora è la volta del piede destro. Davis si è infortunato nel secondo quarto della vittoria dei Lakers contro Utah, quando ha cercato di prendere l’assist di Monk ma è caduto sul piede di Gobert, con la caviglia che si è girata verso l’esterno.

Anthony Davis suffers a nasty ankle injury and collapses right away during Lakers-Jazz.

AD had to be helped off the court and couldn't put any pressure on his ankle.pic.twitter.com/QRHyMlvgrA

