NBA, LeBron James su Russell Westbrook: “Un tiro clamoroso di un giocatore importante”

Sotto il fuoco della critica da ormai diversi mesi, questa notte Russell Westbrook è stato l’eroe della sua gente a Toronto. Se i Lakers sono riusciti a vincere ai supplementari – grazie in particolare a un tiro da 3 punti realizzato da Avery Bradley – è perché il playmaker ha compiuto un’azione decisiva a fine tempi regolamentari. Con i Lakers erano in svantaggio di 3 punti, Westbrook è riuscito a rubare la palla a Precious Achiuwa prima di segnare la tripla del pareggio a 0.4 secondi dal termine. Queste le parole di LeBron James a fine partita, commentando l’azione:

Sono chiaramente arrivate anche le parole del diretto interessato che ha svelato di non abbassare mai la guardia, nonostante una stagione certamente non positiva:

“Durante questo processo, durante tutto l’anno, gli alti e bassi, il bene e il male, faccio molto affidamento sulla mia fiducia. Ed è molto importante che io rimanga in fiducia, perché alla fine so che andrà tutto bene e che notti come questa sono la ragione per cui rimango fedele a quello che sono come giocatore.”