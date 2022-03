Nella vittoria dei Dallas Mavericks su Brooklyn i 37 punti di Luka Doncic passano, solo per un attimo, in secondo piano: i riflettori sono tutti per Spencer Dinwiddie, ex della partita, che realizza sulla sirena la tripla decisiva.

Spencer Dinwiddie: “Non è stata una vendetta”

Spencer Dinwiddie ha giocato cinque stagioni (dal 2017 al 2021) con i Brooklyn Nets prima di passare a Washington e, successivamente, a Dallas. Questa notte ha realizzato 22 punti, quattro rimbalzi e tre assist, ma il colpo più pesante che ha inferto alla sua ex squadra è stata la tripla sulla sirena. Tuttavia non vede il suo contributo alla vittoria dei Mavs come una sorta di vendetta:

“Non è stata una vendetta, non la vivo così, direi più che è uno scherzo che fai a tuo cugino. Ho tanti amici a Brooklyn e ho passato davvero dei bei momenti, per questo non parlo di vendetta. C’è stato un momento, prima del mio infortunio, in cui ho avuto il maggior numero di tiri vincenti in NBA: giocavo proprio con i Nets”

Luka Doncic e l’assist a Dinwiddie: “Sono contento che ci fosse lui libero”

Con Luka Doncic in possesso, tutti si aspettavano il tentativo dello sloveno di segnare, ma ha stupito tutti passando a Spencer Dinwiddie:

“Qualcuno doveva liberarsi e prendere il tiro, sono contento di averci trovato Spencer: è un ottimo tiratore e, ancora una volta, ne ha segnato uno”

I Mavs venerdì andranno in trasferta a Philadelphia.

