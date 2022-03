Brutta serata per i Golden State Warriors, che escono sconfitti contro i Boston Celtics e perdono Steph Curry per infortunio: il giocatore ha lasciato il campo a 4:17 minuti dalla fine del secondo quarto, dopo che Marcus Smart si è avventato sulla palla travolgendolo. Curry si è già sottoposto a risonanza magnetica, ora si attendono sviluppi.

Steph Curry did not return to the game after an apparent injury on this play. Steve Kerr seemed unhappy with Marcus Smart. pic.twitter.com/MyD0ppVQtY — ESPN (@espn) March 17, 2022

Steve Kerr: “Pensavo che Smart si fosse tuffato su Steph, per questo mi sono arrabbiato”

Steph Curry è uscito dal campo zoppicando vistosamente, una scena che fa preoccupare Steve Kerr che, nel post partita, parla delle condizione del suo giocatore e della sfuriata a Marcus Smart:

“Steph si è sottoposto a risonanza magnetica, ora non ci resta che aspettare: le avversità colpiscono tutti all’improvviso, l’importante è accettarla e continuare ad andare avanti, quindi speriamo che Steph stia bene. Ho pensato che fosse un gioco pericoloso, pensavo che Marcus si fosse tuffato su Steph ed è per questo che ero arrabbiato. Ho molto rispetto di Marcus, è un giocatore infernale, un combattente L’ho allenato ai Mondiali alcune estati fa: dopo la partita abbiamo parlato e ci siamo chiariti, ma pensavo fosse una giocata pericolosa”

Kerr says he and Marcus Smart are "good," but the Dubs' coach let him know it was a "dangerous play" pic.twitter.com/FKPPDwXpXM — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 17, 2022

Marcus Smart: “Non sono uno che gioca sporco”

Il colpevole dell’infortunio di Steph Curry è Marcus Smart che, nell’intervista dal campo, spiega la meccanica dell’accaduto e lo scambio di battute che ha avuto con Steve Kerr:

“Ho visto la palla, mi sono tuffato per prenderla e cercare di fare una giocata: non l’ho visto, purtroppo è successo. Sicuro diranno che sono uno che gioca sporco, ma so chi sono: sono uno che gioca duro e che dà il 100% in campo, lo sanno i miei compagni e colleghi, ma non sono uno che gioca sporco. Kerr stava facendo quello che doveva fare, stava sostenendo il suo giocatore”

Marcus Smart addressed exchange with Steve Kerr: "He was doing what he's supposed to do… backing up his guy." pic.twitter.com/B9kXDx36TO — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) March 17, 2022

Gli Warriors scenderanno in campo nella notte tra domenica e lunedì contro gli Spurs e, come dice Draymond Green, sanno che dovranno fare a meno di Curry.

