Risultati NBA, Lakers a picco anche con Minnesota; Dallas sulla sirena contro Brooklyn

Nella notte sono arrivate le vittorie di Suns e Bucks, anche se questi ultimi hanno dovuto lavorare sodo per superare Sacramento, grazie ai 36 punti di Giannis Antetokounmpo e 32 di Khris Middleton. I Jazz, guidati da 37 punti da Donovan Mitchell e 26 da Jordan Clarkson, hanno domato i Bulls. Denver batte senza preoccupazioni gli Wizards con un ottimo Nikola Jokic (29 punti, 13 rimbalzi, 8 assist). Nella corsa ai Playoff, Raptors e Hornets hanno rispettivamente regolato Clippers e Hawks. I Knicks, invece, fanno la voce grossa con Portland, mentre gli Spurs rimangono in lizza per il play-in superando i Thunder.

Caduta da capogiro per i Lakers, che nella notte hanno subito l’ennesima sconfitta, questa volta a Minneapolis contro i Timberwolves. Minnesota porta il suo record a 41-30 mentre i californiani non avanzano più con 29 vittorie e 40 sconfitte e sono solo 2.5 partite davanti agli Spurs, 11°. LeBron James è stato limitato a 19 punti (8/21 al tiro, di cui 1/8 da 3).

Spencer Dinwiddie ha giocato un brutto scherzo alla sua ex squadra, autore del tiro vincente a fil di sirena per regalare a Dallas la vittoria sui Nets con il punteggio di 113-111. Non è stato facile, ma i Sixers hanno vinto a Cleveland sulla scia di un Joel Embiid da 35 punti, 17 rimbalzi e 5 assist.

Houston Rockets – Phoenix Suns 112-129

Sacramento Kings – Milwaukee Bucks 126-135

Washington Wizards – Denver Nuggets 109-127

Utah Jazz – Chicago Bulls 125-110

Charlotte Hornets – Atlanta Hawks 116-106

LA Clippers – Toronto Raptors 100-103

NY Knicks – Portland Trail Blazers 128-98

San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder 122-120

Minnesota Timberwolves – LA Lakers 124-104

Brooklyn Nets – Dallas Mavericks 111-113

Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 114-118

Golden State Warriors – Boston Celtics 88-110