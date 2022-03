Terza sconfitta consecutiva per i Los Angeles Lakers che, questa volta, cadono contro i Minnesota Timberwolves: una sconfitta che porta LeBron James & Co. a dover lottare a tutti i costi per mantenere il posto per il torneo Play-in.

LeBron James: “Dobbiamo solo tirare, basta quello”

Tanta delusione, rabbia e frustazione negli occhi di LeBron James – autore di 19 punti, cinque rimbalzi e quattro assist – nel post partita, dove analizza il momento dei Lakers:

“Questa stagione è un test per la mia pazienza: mi sento a mio agio in questa situazione perché sai cosa puoi controllare, mentre è facile essere a proprio agio quando si vince; mette alla prova la mia pazienza perché mi fa rimanere concentrato sul fatto di non cadere nella mentalità perdente. Questa stagione sta solo mettendo alla prova la mia pazienza più di quelle passate, solo per il modo in cui stiamo giocando: dobbiamo solo tirare, non è una scienza missilistica, basta quello”

"We just have to make shots. It's not rocket science. Just make shots." LeBron James on how the #Lakers can stop the cycle of falling behind early on in games. @LakersReporter pic.twitter.com/anNFWZZ686 — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) March 17, 2022

Russell Westbrook: “Il trash talking non mi tocca”

Tra le fila dei Lakers non c’è solo la delusione di LeBron James, ma anche quella di Russell Westbrook, bersagliato per tutta la partita dal trash talking della panchina di Minnesota. Un fattore che, però, non ha condizionato il risultato finale, come spiega lui stesso nel post partita:

“Il trash talking non mi tocca, non ci faccio caso. Nessuno qui ha fatto o detto nulla che mi abbia fatto alzare gli occhi e dire: ‘Oh, stanno parlando con me, fammi assolutamente rispondere’. No, va bene così, sono stati bravi, hanno vinto una partita e sono felice per loro. Ora passiamo alla prossima partita”

"I don't pay any mind to it. The trash talking doesn't bother me." Russell Westbrook on Minnesota's trash talking and how/if that could motivate the #Lakers going forward. @LakersReporter pic.twitter.com/oiuP5brH3K — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) March 17, 2022

I Lakers torneranno in campo nella notte tra venerdì e sabato contro i Raptors.

Leggi anche:

NBA, infortunio alla gamba sinistra per Steph Curry

Mercato NBA, i Celtics firmano Malik Fitts per la stagione 22/23

NBA, dagli States sono tranquilli: Thibodeau resterà ai Knikcs anche l’anno prossimo