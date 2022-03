NBA, dagli States sono tranquilli: Thibodeau resterà ai Knikcs anche l’anno prossimo

Dopo settimane di speculazioni riguardo il futuro di coach Tom Thibodeau sulla panchina dei Knicks, sembra si sia arrivati ad una conclusione. L’attuale allenatore pare resterà alla guida di New York anche oltre la fine di questa regular season, continuando a rispettare il suo contratto con la franchigia.

I Knicks, undicesimi ad Est a 5.5 partite dal torneo Play-In, stanno conducendo un’annata disastrosa dopo l’incredibile exploit della scorsa stagione, conclusa col quarto posto e un’apparizione ai Playoff che non arrivava da 8 anni. Una corsa terminata al primo turno contro gli Atlanta Hawks poi finalisti di Conference, che è valsa a Thibs il premio come Coach of the Year. Ora però le cose sono ben diverse.

Disastro Thibodeau: ecco perchè i Knicks non cambieranno

Nonostante un record da dimenticare, i reporter americani dichiarano che a oggi il posto da capo allenatore dei Knicks è ancora saldo nelle mani di Thibodeau. Una decisione che pare nascere da una manciata di motivazioni.

La prima è che Thibodeau è uno degli uomini di Leon Rose, il presidente della squadra che lo avrebbe personalmente scelto per guidare il team solo l’anno scorso. Difficile che Rose faccia un passo indietro così netto, col rischio di metter in gioco la propria credibilità.

Un secondo motivo potrebbe essere legato alle cifre economiche dell’eventuale divorzio, con Thibs che ha firmato fino al 2025 per circa $5 milioni annui.

Da non sottovalutare poi il fattore infortuni. E’ vero che nell’annata dei Knicks si può salvare poco, ma è altrettanto vero che il roster non è stato quasi mai al completo. L’uomo più importante del team per esperienza e carisma Derrick Rose è stato tormentato dagli infortuni e ha giocato solamente 26 partite. Stesso discorso per Nerlens Noel, importante pezzo della scacchiera per il proprio impatto difensivo, che ha toccato solo le 25 presenze.

Una stagione davvero complicata per coach Thibodeau, a cui resta il compito di concludere al migliore dei modi per metterla in archivio e ricominciare, almeno così sembra, dall’anno prossimo.

