NBA, Jamal Murray accelera i tempi del rientro: si allenerà col G League team affiliato ai Nuggets

Sembra ormai prossimo in rientro di Jamal Murray nelle rotazioni dei Denver Nuggets. La guardia canadese, da lungo tempo fermo ai box per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, è stato assegnato alla squadra di G League affiliata ai Nuggets con cui si allenerà nelle giornate di mercoledì e sabato. Successivamente, a seconda della risposta fisica, è previsto il suo reintegro nelle rotazioni di coach Malone.

Denver, nel mezzo di un giro di tre trasferte che terminerà venerdì con la sfida sul parquet dei Cleveland Cavaliers, sarà ben felice di riabbracciare la sua stella. Se la stagione da MVP di Nikola Jokic infatti è bastata fin qua per mantenere la squadra del Colorado oltre lo scoglio del torneo Play-In (41-28 e sesto posto ad Ovest, a solo 1.5 partite dalla quarta piazza), per puntare a bissare le Finali di Conference dell’anno scorso sarà fondamentale il ritorno di Murray come arma offensiva alternativa al serbo.

The Denver Nuggets have assigned Jamal Murray to the NBA G League “for practice reps” on Tuesday, sources tell @ShamsCharania. Murray's return from a torn ACL inches closer. pic.twitter.com/7uQ0GGeAU1 — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) March 15, 2022

I Nuggets di nuovo con Jamal Murray. Si punta al titolo?

Inutile dire che le aspettative di una squadra in cui milita l’attuale MVP della lega e che arriva da un’ultima esperienza Playoff terminata a un passo dalle Finals sono decisamente alte. Il possibile ritorno di Jamal Murray certo non cambia però quello che è lo scenario della Western Conference, che vede netto il gap tra le prime della classe (Suns, Grizzlies e Warriors) e le altre contendenti.

Il roster Nuggets, costruito intorno alle qualità uniche di Jokic, ha però sempre dimostrato di essere campo ideale per le scorribande offensive del canadese, lui che solo due post season fa riscriveva la storia della lega con una serie incedibile contro gli Utah Jazz (50, 42 e 50 punti in Gara 4, 5 e 6 di quella sfida). Vedremo che percentuale di condizione fisica la guardia riuscirà a raggiungere.

