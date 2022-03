NBA, Scottie Barnes a carte scoperte: “Voglio diventare uno dei migliori”

La stagione dei Toronto Raptors si può dire più curiosa che mai. Dopo un inizio decisamente difficile e con scenari che proiettavano la squadra ad una lotta per evitare gli ultimi posti ad Est (9-13 il record a fine novembre), la franchigia canadese sotto le indicazioni di Nick Nurse ha poi trovato il binario giusto e sta ora per avviarsi ad una fine regular season in prospettiva Playoff. Uno degli artefici di questa scolta è stato senza dubbio Scottie Barnes, rookie proveniente da Florida State che ha stupito fin da subito gli addetti ai lavori.

La quarta scelta assoluta si sta dimostrando un giocatore completo, capace di punire in attacco e di dare sicurezze in difesa. Le sue medie di 15.3 punti, 7.6 rimbalzi e 3.4 assist a partita non possono raccontare tutto su un esterno dall’impatto ben più grande delle sole stats. Lo stesso coach Nurse pare non poter fare a meno di lui, in un quintetto insieme a Fred VanVleet, OG Anunoby, Paskal Siakam e Gary Trent Jr che singolarmente restano sul parquet più di 36 minuti a partita.

Intervistato dai giornalisti americani, lo stesso Barnes ha voluto condividere obiettivi, aspettative e traguardi da raggiungere:

Scottie Barnes' long-term goals: “Hopefully, one day be in the Hall of Fame. Be an All-Star, be on an All-Defensive team and of course, this year try to win Rookie of the Year. Just trying to be recognized as one of the best players in the league.” https://t.co/rt8cF49Rj8 pic.twitter.com/9TGbmQNUMc

— Mark Medina (@MarkG_Medina) March 16, 2022