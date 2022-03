NBA, Kyrie Irving abbatte gli Orlando Magic: 60 punti e record di franchigia

Nonostante la stagione a metà servizio per i Brooklyn Nets, Kyrie Irving sta decisamente sfruttando al meglio il suo tempo sul parquet con i compagni. Basti vedere la performance monumentale messa a referto nella notte NBA, un clinic offensivo che ha travolto in casa gli Orlando Magic: 60 punti totali, figli di un 20 su 31 dal campo, 8 su 12 da tre e 12 su 13 ai tiri liberi. Una prestazione super che segue i 53 del compagno di team Kevin Durant messi a segno sabato. E’ la prima volta nella storia dell’NBA che due membri della stessa squadra toccano i 50 punti o più in partite consecutive.

Il sessantello di Irving non segue però solamente l’exploit di KD. Dopo questa notte si tocca infatti la 16° prestazione da almeno 50 punti in stagione; di queste, 8 sono arrivate nelle ultime due settimane. Per la prima volta dal 1962 non si assisteva a due gare da 60 punti consecutive in NBA (ricordiamo infatti l’esplosione offensiva di Karl-Anthony Towns con i suoi 60 punti contro gli Spurs nella notte di lunedì).

Su questo trend ha detto la sua lo stesso Kyrie Irving:

“Lo si può vedere in tutta la lega, molti giocatori stanno avendo dei numeri pazzeschi. Quando nella stessa squadra hai due giocatori che vogliono competere per segnare più punti dell’altro è un’ottima cosa. Si tratta di una competizione sana, tra fratelli, sappiamo entrambi che dobbiamo restare concentrati e usare questa cosa solo come stimolo”

"A sight to see.. a gorgeous display." Kyrie Irving pulls up for 60 points, the most ever by a Nets player and the most in his illustrious career. pic.twitter.com/3875p2wzyF — NBA (@NBA) March 16, 2022

I 60 punti di Kyrie Irving, un monito per tutta la lega

La prestazione della guardia diventa ancora più strabiliante se si sviscera quarto per quarto. 41 dei suoi 60 punti sono infatti arrivati nel solo primo tempo. 14 su 19 dal campo e 6 su 7 da tre nei primi 24 minuti. Alla sirena dell’intervallo il vantaggio era già di 30 punti. A partita ormai segnata, Irving ha poi concluso raccogliendo canestri e triple fino a metà dell’ultimo periodo, prima che coach Steve Nash decidesse di richiamarlo in panchina tra gli applausi dell’intera arena.

Irving continua sulla sua prestazione e sul potenziale dei suoi Nets:

“Credo che questa gara sia davvero un sintomo di come la squadra stia unendosi e uniformandosi. Si tratta di darci fiducia l’un con l’altro e fare le cose giuste. Toccare i 60 punti in questo modo così fluido senza forzare nulla e sentire il supporto dei compagni per farti raggiungere il record rende tutto speciale, così ne vale davvero la pena”

I 60 punti di Kyrie Irving, oltre che essere nuovo record personale, diventano infatti nuovo record di franchigia. Un traguardo speciale che suggella le recenti quattro vittorie consecutive dei Brooklyn Nets.

Leggi anche

NBA, speranza Cavs: Jarrett Allen non si opera, potrebbe tornare per i Playoff

Mercato NBA, i Celtics firmano Malik Fitts per la stagione 22/23

Risultati NBA, Irving mostruoso: 60 punti e Brooklyn va; Heat, Suns e Memphis OK