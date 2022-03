È stata la notte di Karl-Anthony Towns, il trascinatore dei Minnesota Timberwolves alla vittoria: con 60 punti – conditi da tre assist e 17 rimbalzi – il numero 32 ha steso gli Spurs e ha registrato il suo career-high. Una prestazione dominante che permette a KAT di diventare il quinto centro della storia NBA a realizzare 60 punti in una partita: prima di lui ci erano riusciti solo O’Neal, David Robinson, Wilt Chamberlain e George Mikan.

𝙏𝙃𝙀 𝙏𝙊𝙒𝙉𝙎 𝙎𝙋𝙀𝘾𝙄𝘼𝙇@KarlTowns erupted for 60 points in the win over San Antonio. Highlights from a record night: ⤵ pic.twitter.com/LqWhBgzLy3 — Bally Sports North (@BallySportsNOR) March 15, 2022

Karl-Anthony Towns: “È stato Finch a dirmi di fare 60 punti”

32 punti sono arrivati solo nel terzo quarto, tanto da lasciare incredulo lo stesso Karl-Anthony Towns. È stato coach Finch a spingerlo oltre il limite, come racconta KAT nel post partita:

“Ad un certo punto mi sono girato e ho chiesto al coach cosa dovessi fare e mi ha detto: ‘Fanne 60′” [ride]. Mi ha detto che dovevo essere aggressivo, così ho cercato di esserlo nel miglior modo possibile: gli ho detto che avevamo bisogno di questa vittoria e che avrei fatto tutto il necessario e l’ho fatto. Ma non ci sarei riuscito senza l’aiuto dei miei compagni di squadra”

"None of this happens without my teammates." @KarlTowns after scoring 60 points in the win over San Antonio. #RaisedByWolves pic.twitter.com/dRPSNtkoEb — Bally Sports North (@BallySportsNOR) March 15, 2022

Chris Finch: “Il talento di KAT è sotto gli occhi di tutti”

Coach Chris Finch non può che tessere le lodi a Karl-Anthony Towns che, come racconta nel post partita, è stato decisivo per raggiungere la vittoria:

“Loro cercavano di difendere in qualsiasi modo, ma non sapevano come arginarlo: avevamo decisamente bisogno di questa vittoria e lui si è fatto avanti. È uno dei migliori giocatori della lega: penso che l’immenso talento di KAT sia sotto gli occhi di tutti”

"I think people clearly see how incredibly talented @KarlTowns is." Chris Finch on Towns' performance in the win over the Spurs on Monday night. #RaisedByWolves pic.twitter.com/95l6b3mXKC — Bally Sports North (@BallySportsNOR) March 15, 2022

I Twolves torneranno in campo nella notte tra mercoledì e giovedì contro i Lakers.

