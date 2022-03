NBA, come sta Anthony Davis: le news sull’infortunio

A quasi un mese dall’infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi NBA Anthony Davis è tornato a parlare alla stampa fornendo aggiornamenti il più possibile esaustivi sulla sua condizione fisica e sulle tempistiche per un rientro.

Di seguito un estratto delle dichiarazioni rilasciate dal giocatore nel prepartita della sfida domenicale tra Lakers e Suns:

”Mi sento bene, il gonfiore è decisamente diminuito e la funzionalità del piede è migliorata. Questo era l’obiettivo primario, […] stiamo andando nella giusta direzione monitorando il tutto su base quotidiana. Sono riuscito a levare il tutore per mettere la scarpa e ho avuto il via libera per un po’ di esercizi sul tiro nella giornata di lunedì [oggi, 14 marzo ndr.].”

Il ritorno in campo è un pensiero di Anthony Davis, che però non si sbilancia:

“Sono ottimista, soprattutto considerata la situazione e il nostro tentativo di restare in orbita Play-in. Sto cercando di rientrare il prima possibile. Per dare i numeri, vorrei dire 100% fiducioso, ma con così poche partite rimaste non ne ho la certezza. […] In entrambi i casi di infortunio, sarebbe potuta andare molto peggio, ma ciò non posso controllarlo. Devo mantenere forti muscoli e tendini per cercare di far sì che determinati infortuni non siano nulla di più serio.”