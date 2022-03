Risultati NBA, Karl-Anthony Towns ne fa 60, Lakers ancora KO, bene Denver su Phila

Nella vittoria per 149-139 dei Wolves a San Antonio, Karl-Anthony Towns ha firmato la sua migliore partita in carriera con un nuovo record: 60 punti in 36 minuti di gioco. Per lui, 19/31 dal campo (15/16 ai liberi, 7/11 da 3 punti), insieme a 17 rimbalzi e 3 assist. Anche Trae Young ha firmato una grandissima prestazione con 46 punti, 6 rimbalzi e 12 assist nella vittoria degli Hawks su Portland. Con 30 punti di Terry Rozier gli Hornets hanno dominato OKC, mentre i Bulls sono caduti a Sacramento contro i Kings di De’Aaron Fox (34 punti, 6 rimbalzi e 6 assist). Evan Mobley ha firmato il suo career high con 30 punti e 6 rimbalzi nella vittoria ai supplementari dei Cavs sui Clippers. Darius Garland ha firmato 24 punti e 13 assist.

Ancora male i Lakers che hanno ceduto di fronte a Toronto nonostante i soliti, immancabili, 30 punti da parte di LeBron James. Quarta sconfitta nelle ultime cinque per i californiani. Tre giocatori dei Raptors hanno superato quota 20 punti: Gary Trent Jr. (28 punti), Pascal Siakam (27 punti, 11 rimbalzi e 5 assist) e Scottie Barnes (21 punti, 9 rimbalzi, 5 assist e 2 stoppate). Denver vince contro i 76ers grazie alla bella prestazione di Nikola Jokic: 22 punti, 13 rimbalzi, 8 assist, 2 stoppate e 2 palle rubate per lui. Joel Embiid ha chiuso a quota 34 punti, 9 rimbalzi e 4 assist.

Milwaukee non vinceva a Salt Lake City dall’ottobre 2001 (19 partite), ma nella notte è riuscita a sfatare il tabù. Giannis Antetokounmpo ha registrato 30 punti, 15 rimbalzi e 4 assist, Jrue Holiday 29 punti, 4 rimbalzi e 7 assist e Khris Middleton 23 punti, 3 rimbalzi e 4 assist. Brook Lopez (14 minuti) e George Hill (13 minuti) sono ufficialmente rientrati nelle rotazioni. Per ultimo, Golden State ha vinto contro Washington grazie ai 47 punti di Steph Curry. Il play ha festeggiato nel migliore dei modi il suo 34esimo compleanno.

Cleveland Cavs – LA Clippers 120-111

Atlanta Hawks – Portland Trail Blazers 122-113

Charlotte Hornets – Oklahoma City Thunder 134-116

Minnesota Timberwolves – San Antonio Spurs 149-139

Sacramento Kings – Chicago Bulls 112-103

Golden State Warriors – Washington Wizards 126-112

Utah Jazz – Milwaukee Bucks 111-117

Philadelphia 76ers – Denver Nuggets 110-114

Los Angeles Lakers – Toronto Raptors 103-114