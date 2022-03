NBA, i Boston Celtics ritirano la 5 Kevin Garnett, pace fatta con Ray Allen: “Bello rivederti”

Forse il momento più significativo della cerimonia del ritiro della maglia numero 5 di Kevin Garnett di ieri sera è stata la riconciliazione con Ray Allen. Invitato alla festa, l’ex tiratore dei Celtics ha voluto esserci in un momento così importante per KG e per la storia recente di Boston. Ovviamente, non poteva mancare Paul Pierce. I big three si sono riuniti, regalando al pubblico un abbraccio che sarà ricordato per sempre. Queste sono state le parole di Garnett verso Allen:

“È un piacere vederti qui Ray Allen. Veramente. È bello vederti. Tu sarai il prossimo ad essere premiato in questo modo.”

Kevin Garnett e Rajon Rondo, in passato non hanno digerito il fatto che Ray Allen avesse lasciato la squadra per accasarsi con i rivali di quel periodo, ossia i Miami Heat di LeBron James. Anche Doc Rivers ha parlato della riappacificazione avvenuta:

“Sì, è qualcosa di veramente importante, perché è stato un problema trascinato a lungo. Ovviamente, il fatto che sembri che la barriera sia stata finalmente superata è davvero fantastico. Molto, molto felice per Kevin, e davvero fantastico che Ray sia venuto qui oggi.”

Allen ha ammesso che la cerimonia del 75° anniversario della NBA ha aiutato entrambe le parti a riavvicinarsi. Quel giorno, la guardia si è detta molto felice di essere presente per questo omaggio al suo ex compagno di squadra:

“Certo che sono felice di esserci. Non mi piace essere escluso. Ci sono così tante persone qui che amo, con cui ho passato del tempo… queste persone sono scolpite nella mia mente e non riuscire più ad essere in qualche modo connesso con loro è sempre stato difficile per me da gestire.”

Cerimonia ritiro Kevin Garnett

Leggi Anche

NBA, LeBron James sempre più nella storia: nuovo record

Risultati NBA, i Lakers crollano con Phoenix; Durant 53 e Brooklyn vince il derby

NBA Sundays, Dallas Mavericks Boston Celtics