Mercato NBA, i Celtics firmano Malik Fitts per la stagione 22/23

Dopo alcuni 10-day contract arriva la promozione per Malik Fitts. Come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, i Boston Celtics firmeranno il giocatore anche per la stagione 2022/2023 con un contratto parzialmente garantito.

After consecutive 10-day contracts, the Boston Celtics are signing forward Malik Fitts through the 2022-2023 season, agents Nick Blatchford and Derek Jackson of UNLTD Sports Group tell ESPN. Fitts’ deal for next season will be partially guaranteed. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 15, 2022

La NBA di Fitts

Il primo 10-day contract del classe ’97 è arrivato il 23 febbraio. Da quel momento Malik Fitts ha messo piede in campo due volte con i Celtics e soltanto per una manciata di minuti. Questa però non è la sua prima esperienza in NBA. Il numero 8 dei Celtics, non selezionato al Draft 2020, è stato messo sotto contratto dai Clippers nell’aprile 2021. Qui ha raccolto tre presenze, con una media di un punto e un rimbalzo.

All’inizio di questo campionato Fitts si è accasato con gli Utah Jazz. Il suo accordo è diventato un two-way contract e il giocatore ha diviso il tempo tra la NBA, dove sono state sette le presenze, e l’affiliata in G League – i Salt Lake City Stars. A inizio gennaio però è stato liberato definitivamente. Adesso la nuova avventura in Massachusetts.

