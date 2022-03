NBA, Tyronn Lue ringrazia Cleveland per il tributo: “Significa molto”

I Los Angeles Clippers hanno fatto visita ai Cleveland Cavaliers la scorsa notte. Nonostante mancassero sei giocatori fondamentali per le rotazioni, i losangelini hanno combattuto duramente e forzato la partita all’overtime. Infatti mancavano Leonard, George e Powell a causa infortuni, Covington per problemi personali, mentre Jackson e Morris sono stati lasciati a riposo.

Il tributo a coach Lue

Sconfitta a parte, coach Tyronn Lue ha un motivo per tornare a casa con il sorriso. L’allenatore che ha vinto il titolo proprio con i Cavaliers nel 2016 è tornato a Cleveland con i tifosi presenti per la prima volta dal 2018. Durante il primo timeout della partita coach Lue è stato omaggiato con un video speciale per l’impresa compiuta con LeBron James e compagni. Al termine del filmato gli spettatori di casa si sono fatti sentire con una calorosa ovazione. L’allenatore dei Clippers ha ringraziato a fine gara:

“Significa molto. Vincere il primo titolo qui a Cleveland, il modo in cui la città e i tifosi mi hanno abbracciato: è stato fantastico. Dare qualcosa indietro vincendo il titolo, non c’è stata cosa migliore. Penso che per me, essere allenatore per il primo anno e avere la fiducia nel sapere che posso farlo ora mi colpisce davvero. Questo è qualcosa su cui abbasso davvero il cappello.”

Infine, ha concluso:

“È stato bello aver ricevuto il bentornato. Basta riflettere sui momenti che abbiamo costruito qui, per quei quattro anni, per quei quattro grandi anni e per aver vinto il titolo. Tutti i tifosi nell’Ohio e nella città di Cleveland, tutto il supporto che mi hanno dato, il tributo video e gli spettatori cantare per me: è stato bello.”

