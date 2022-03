NBA, annunciate le date di Combine, Lottery e Draft 2022

Si avvicina lentamente quel momento dell’anno in cui i riflettori si dedicano alle nuove leve da inserire nel mondo NBA. La lega ha appena ufficializzato sul suo account Twitter le date e i luoghi degli appuntamenti relativi al Draft 2022.

La Draft Combine si terrà dal 16 al 22 maggio a Chicago. In questa settimana quasi tutta la classe viene scrupolosamente monitorata da scout, dirigenti e staff tecnici delle franchigie NBA. Inoltre, vengono effettuate prove di forza e di resistenza per misurare i parametri fisici di quelle che potrebbero essere le prossime superstar. A Chicago si terrà anche la Lottery, fissata per il 17 maggio. Con la Lottery si determina l’ordine delle scelte al Draft, l’evento che più interessa ai tifosi.

Il Draft, la vera e propria selezione dei giocatori, si terrà il 23 giugno al Barclays Center, casa dei Brooklyn Nets.

The NBA today announced the dates and locations for its 2022 NBA Draft events. All events will be held in-person. Ticket information for the Draft will be announced at a later date. pic.twitter.com/FmtAGj96ri

