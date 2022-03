NBA, LeBron James sempre più nella storia: nuovo record

I Lakers nella notte hanno perso pesantemente contro Phoenix con il punteggio finale di 140-111, in una partita in cui LeBron James ha cercato di fare quello che poteva con 31 punti (10/20 al tiro di cui 5/11 da 3 punti), 7 rimbalzi e 6 assist. È diventato il primo giocatore nella storia NBA a registrare almeno 10.000 punti, 10.000 rimbalzi e 10.000 assist.

“Sono in una categoria statistica davvero importante che evidenzia che sono in grado di segnare, prendere rimbalzi e passare la palla. Sono l’unico in questo club speciale… direi che è ‘cool’ esserci, ma non ha molto senso per me.”