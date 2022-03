Risultati NBA, i Lakers crollano con Phoenix; Durant 53 e Brooklyn vince il derby

Nottata difficilissima per i Los Angeles Lakers che nella notte hanno ceduto nettamente di fronte ai Suns. Tutto questo nonostante un LeBron James ancora una volta con almeno 30 punti a referto. Il nativo di Akron ha aggiunto anche 7 rimbalzi e 6 assist. Dall’altra parte, Devin Booker ha trascinato Phoenix con 30 punti, insieme a Ayton (23 punti e 16 rimbalzi) e Bridges (18 punti).

I Brooklyn Nets hanno vinto il derby di New York grazie ad uno straordinario Kevin Durant: l’ala ha chiuso con 53 punti all’attivo e 19/37 al tiro. Per i Knicks da segnalare i 26 punti di Randle, 25 di Fournier e 24 di RJ Barrett. Tripla doppia sfiorata per Luka Doncic nella vittoria di Dallas contro Boston: per lo sloveno 26 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Phila la scampa con Orlando dopo un tempo supplementare: bene Embiid (35 punti, 16 rimbalzi e 7 assist) e Harden (26 punti).

Brooklyn Nets – New York Knicks 110-107

Detroit Pistons – LA Clippers 102-106

Boston Celtics – Dallas Mavericks 92-95

Orlando Magic – Philadelphia 76ers 114-116 dts

New Orleans Pelicans – Houston Rockets 130-105

Atlanta Hawks – Indiana Pacers 131-128

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 118-125

Phoenix Suns – Los Angeles Lakers 140-111