NBA, verso Philadelphia-Brooklyn, Doc Rivers: “Non mi piace come questa rivalità è cominciata”

Nonostante Ben Simmons non scenderà in campo, la sfida tra Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets che andrà in scena questa notte si prospetta comunque accesa. Dopo l’allenamento di ieri, coach Doc Rivers si è concesso ai microfoni dei giornalisti. L’esperto allenatore ha affermato di non essere particolarmente contento di come questa rivalità sia cominciata, ma ha affermato di apprezzare comunque le rivalità in generale e come queste facciano bene alla NBA.

Le parole di Rivers su Philadelphia-Brooklyn

La trade tra le due franchigie, che ha portato Simmons a Brooklyn e Harden a Phila, ha acceso la rivalità tra due delle principali contender nella Eastern Conference. Ecco le parole di coach Doc Rivers, in cui fa riferimento anche alla situazione nella NBA attuale:

“Non mi piace come, in un certo senso, questa rivalità è cominciata. Passerò sopra a tutto questo. Ma mi piace quando ci sono delle rivalità. Mi piace quando ci sono due squadre nella stessa Conference che giocano una contro l’altra e vogliono prevalere. Va tutto bene. La lega è in un’ottima posizione in questo momento, veramente. Voglio dire, guardate a est, ci sono cinque o sei squadre che possono legittimamente vincere. A ovest è la stessa cosa. Quindi se fossi a capo di questa lega, se fossi Adam Silver, amerei la lega ora, sul serio. Perché la competizione fa bene, giusto? É quello che vogliamo. Vogliamo un bel gioco, duro, con competizione. Questa è una gran cosa, e penso che ci sia nella lega in questo momento.”

Due delle cinque o sei squadre a cui fa riferimento Doc Rivers sono sicuramente i suoi Philadelphia 76ers e i rivali dei Brooklyn Nets. I primi, dopo l’arrivo di James Harden, hanno cambiato passo. La chimica con Embiid sembra già ottima, e ora i Sixers si trovano terzi nella Conference (40-24), con un record di 5-0 quando Embiid e Harden hanno condiviso il campo. Brooklyn è più in difficoltà (33-33), ma la presenza di due campioni, e grandi realizzatori, come Kevin Durant e Kyrie Irving rende l’esito incerto nel modo più assoluto.

