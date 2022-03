NBA, Antetokounmpo formato MVP: 43 punti contro Atlanta e vittoria Bucks

È stata l’ennesima serata speciale nell’ennesima stagione ad altissimi livelli: Giannis Antetokounmpo chiude la sua partita con 43 punti e 12 rimbalzi, trascinando i suoi Bucks alla vittoria contro gli Atlanta Hawks. Vittoria importante anche per la classifica, perché permette di mantenere un vantaggio di 0.5 sui Philadelphia 76ers per il secondo posto e di riavvicinarsi agli Heat, sconfitti da Phoenix e ora distanti solamente due vittorie.

Giannis has scored 82 points in his last 2 games.

Last night: 39 PTS | 7 REB | 7 AST 68% FGM

Tonight: 43 PTS | 12 REB | 5 AST | 68% FGM

M-V-P pic.twitter.com/gIXOu1ko6t

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 10, 2022