NBA, Kyle Kuzma: “Giocare a LA? Clippers e Lakers due arene diverse”

Nella notte Kyle Kuzma ha fatto il suo ritorno a Los Angeles. Il giocatore, attualmente in forza agli Washington Wizards, è tornato a giocare alla Crypto.com Arena, perdendo contro i Los Angeles Clippers. Intervistato nel dopo partita, Kuzma ha parlato soprattutto della sfida che andrà in scena venerdì notte, contro i Los Angeles Lakers, ex squadra del giocatore.

Kyle Kuzma commenta la diversa atmosfera tra Clippers e Lakers

La partita tra Los Angeles Lakers e Washington Wizards, che andrà in scena sabato notte alla Crypto.com Arena, non è una partita come le altre. Kyle Kuzma è entrato in NBA grazie ai gialloviola, con i quali ha anche vinto il titolo NBA 2020. L’accoglienza che i tifosi Lakers riserveranno a Kuzma sarà senz’altro calorosa, tutta un’altra storia rispetto a quella dei tifosi dei Clippers:

“Le partite dei Clippers non sono come quelle dei Lakers. Sono veramente due arene separate. Avremo un assaggio di cosa questa arena sia capace veramente di fare venerdì. Abbiamo sofferto una brutta sconfitta questa sera (contro i Clippers). Noi dobbiamo scendere in campo in ogni singola partita con una mentalità vincente. Dobbiamo quindi scendere in campo per vincere questa partita (contro i Lakers).”

Leggi anche:

NBA, verso Philadelphia-Brooklyn, Doc Rivers: “Non mi piace come questa rivalità è cominciata”

Mercato NBA, Beal a Philadelphia? Andrew Bogut sparge la voce

NBA, Luka Doncic a due tecnici dalla sospensione