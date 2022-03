Mercato NBA, Beal a Philadelphia? Andrew Bogut sparge la voce

Nonostante le parole di circostanza con le quali ha di recente messo a tacere i rumors che lo vorrebbero lontano dalla capitale, Bradley Beal potrebbe lasciare Washington già quest’estate.

Circola con insistenza un’indiscrezione secondo la quale il giocatore sarebbe intenzionato a firmare con i Philadelphia 76ers. A rivelarlo nel corso di una recente puntata del suo podcast –Rogue Bogues – l’ex prima scelta assoluta del Draft NBA 2005, Andrew Bogut. Ecco le dichiarazioni in merito:

“Ho sentito un’indiscrezione piuttosto grossa in giro, da persone che sono vicine alle vicende NBA: Big Three a Philadelphia. Bradley Beal sta cercando di unirsi a loro in offseason per fare squadra con Harden ed Embiid. Philly sta provando ormai da un po’ a liberare [Tobias] Harris in tutti i modi. Ora c’è maggior necessità per creare lo spazio salariale che servirebbe. Più probabile si faccia una sign-and-trade con Phila ma non siate sorpresi se un [nuovo trio] Big Three si dovesse formare lì. Questa è la voce in circola.”