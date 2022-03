NBA, Luka Doncic a due tecnici dalla sospensione

Luka Doncic ha dalla sua parte numeri che legittimano un certo status in seno alla lega, pur nella sua giovane carriera NBA. Questa convinzione spesso lo porta a eccedere nelle proteste all’indirizzo degli arbitri, con conseguenze note. Sono già 14, infatti, i falli tecnici a suo carico, più di chiunque altro in questa stagione. Il più recente è arrivato nella notte, contro i New York Knicks. Al raggiungimento dei 16 scatta in automatico la squalifica per una partita, ma lo scenario resta sullo sfondo e sia il giocatore sia la squadra sono convinti di riuscire a scongiurarlo.

Così Doncic ha affrontato la questione al termine della gara ai microfoni di Brad Townsend del Dallas Morning News:

“La sospensione non arriverà e io farò, come dire, ricorso su quest’ultima circostanza. È folle.”



Coach Jason Kidd da parte sua è apparso tranquillo:

“Quanti ne ha raccolti fino ad adesso, 14? C’è margine d’errore ancora, si gestirà bene.”

Luka Doncic e i falli tecnici

