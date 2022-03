NBA, Ben Simmons sarà in panchina nella sfida di giovedì notte contro Philadelphia

Giovedì notte ora italiana andrà in scena una delle partite più attese di queste ultime settimane. Al Wells Fargo Center in Pennsylvania i Philadelphia 76ers ospiteranno i Brooklyn Nets, nel primo match-up dopo la pirotecnica trade che ha visto Ben Simmons e James Harden cambiare casacca.

La sfida si fa ovviamente estremamente interessante visti i recenti travagliati mesi dell’australiano ai Sixers, lui che l’ultima partita in NBA l’ha giocata nelle Eastern Conference Finals dell’anno scorso. E anche ora a scambio concluso, l’esordio per Brooklyn è stato rimandato a causa di un infortunio alla schiena, un fastidio che lo costringerà a saltare anche la partita di giovedì. Nonostante questo, Ben Simmons si unirà al viaggio e sederà in panchina insieme ai compagni.

Ben Simmons will not play in Thursday’s Nets-76ers – but is expected to make the return trip to Philadelphia and join team on bench inside Wells Fargo Center, sources say. More: pic.twitter.com/3orGREnaX8

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 7, 2022