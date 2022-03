I Los Angeles Lakers non riescono ad uscire dalla crisi di risultati: nonostante la tripla-doppia di LeBron James, i gialloviola perdono all’overtime contro Houston. Si tratta della sesta sconfitta nelle ultime sette partite, un rullino di marcia che rischia di avere un impatto negativo sulla mentalità della squadra.

I 23 punti, 14 rimbalzi e 12 assist di LeBron James non evitano ai Lakers la sconfitta. Una sconfitta che, come afferma King James nel post partita, sicuramente avrà ripercussioni sul morale della squadra che, però, lotterà fino alla fine per andare il più lontano possibile:

"We have a very small margin of error this year and teams are making us pay." @KingJames on the #Lakers struggles, the last play in the fourth quarter and an update on his knee. pic.twitter.com/yt6MK4V5AA

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) March 10, 2022