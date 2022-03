NBA, ESPN blinda Doris Burke: accordo pluriennale

Pioniera per il reporting sportivo al femminile ai massimi livelli, Doris Burke continuerà a lasciare un segno tangibile a ESPN con il suo stile spigliato e apprezzato trasversalmente da appassionati e addetti ai lavori. Il network di proprietà di Disney ha infatti annunciato nella giornata di martedì il rinnovo pluriennale dell’accordo. Confermati per Burke gli impegni in telecronaca per gare di cartello di stagione regolare e Playoff – che si spostano sulle frequenze di ESPN Radio in occasione delle NBA Finals – e la presenza in occasione di NBA Sunday Showcase su ABC.

Avanti insieme

Tim Corrigan, vicepresidente ESPN, ha commentato così l’importante intesa raggiunta:

“Doris è stimata e ammirata nell’ambiente mediatico e in NBA per la sua capacità di educare, informare, intrattenere e insegnare il gioco. La sua passione per il mestiere, abbinata all’abilità nello stabilire una connessione e un rapporto di fiducia con gli spettatori è di prim’ordine. Doris è una stella e siamo entusiasti di dare un seguito alla sua carriera pionieristica.”

Leggi anche:

Risultati NBA, Kyrie Irving devastante (50 punti) trascina Brooklyn; Suns e Bucks OK

James Wiseman vicino al rientro: assegnato al G League team degli Warriors

Infortunio Jarrett Allen: Cavaliers prudenti

Classifica NBA 2021-2022 aggiornata al 9 marzo