NBA, Domantas Sabonis squalificato per confronto con un arbitro

La lega ha sospeso Domantas Sabonis per la prossima gara. Come si legge nel comunicato ufficiale, il numero 10 dei Sacramento Kings è stato squalificato per aver affrontato e preso contatto in modo aggressivo con un ufficiale di gioco. Il lituano salterà il prossimo appuntamento, fissato per stanotte, contro i Denver Nuggets.

Kings center Domantas Sabonis has been suspended one game for aggressively confronting and making contact with a game official. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 9, 2022

Il racconto dell’accaduto

L’episodio è avvenuto quasi allo scadere dell’ultimo quarto della partita di martedì notte, quando i Kings hanno ospitato i New York Knicks. L’incidente è cominciato nel momento in cui Domantas Sabonis ha ricevuto un fallo tecnico per una reazione antisportiva a un fallo chiamato. Il centro, però, ha messo il dito nella piaga. Dopo aver reagito ulteriormente in prossimità dell’arbitro, avvicinandosi e urtandolo in modo non amichevole, si è guadagnato il secondo tecnico e l’espulsione.

Il classe ’96 è andato dritto negli spogliatoi, concludendo la sua partita con 19 punti, 13 rimbalzi e 5 assist. I Sacramento Kings hanno poi perso la gara per 115 a 131. Di seguito, il filmato dell’accaduto.

Domantas Sabonis going out in style pic.twitter.com/hLEn5gvPmk — Kings Film Room (@SacFilmRoom) March 8, 2022

