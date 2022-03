Corner Three #14: Top e Flop della settimana NBA

Hall-of-Famer dai numeri mostruosi, contropiedi alternativi e un Cameo inaspettato. Cerchiamo di mettere ordine. Corner Three, tre momenti top e altrettanti flop dagli ultimi sette giorni.

Top

Mavericks e Celtics, a tutta difesa

Due squadre più di tutte sembrano aver messo il piede sull’acceleratore in questa seconda parte di regular season. I Dallas Mavericks e i Boston Celtics stanno infatti scalando le gerarchie delle rispettive Conference, grazie soprattutto a una stabilità difensiva che a inizio anno pareva solo un’astratta proiezione: se per i ragazzi di coach Udoka la solidità nella metà campo difensiva si traduce col secondo defensive rating della lega (16 vittorie nelle ultime 19), per i texani si tocca invece il secondo posto per punti concessi agli avversari (103.7 e un filotto all’attivo di 5 successi). Tutto questo, unito alle scorribande dei vari Luka Doncic e Jayson Tatum e ci ritroviamo a parlare di un paio di squadre che potrebbero arrivare ai Playoff con fattore casa dalla loro.

The Boston Celtics have won 9⃣ straight games against nine teams that are currently in the playoff picture. pic.twitter.com/nxXtmbzs23 — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) March 4, 2022

Big names, big scorers

Quiz. Cosa accomuna Nikola Jokic, LeBron James, Kyrie Irving e Jayson Tatum negli ultimi sette giorni? Un incredibile e spropositato exploit offensivo. A raccolta numeri completata, questa settimane pare davvero fuori dal normale. Detto già in parte di Tatum (54 punti clamorosi contro i Nets di Durant) non si può non citare la storica tripla-doppia di Jokic contro i Pelicans: 46 punti a referto, di cui 30 realizzati nel 4° quarto e tempi supplementari. Serata completata con 12 rimbalzi, 11 assist, 4 stoppate e 3 palle rubate.

Non da meno l’eclettico Kyrie Irving che, contro degli sciagurati Hornets, raggiunge la sua 11° partita con cinquantello in carriera tirando col 78.9% dal campo. Infine, il Re, che si toglie la soddisfazione coi suoi 56 punti ai danni degli Warriors di diventare il quarto giocatore NBA di 37 o più anni a superare i 50 punti.

Only two players in NBA history have dropped 50 points in three different decades: Michael Jordan — 80s, 90s, 00s

LeBron James — 00s, 10s, 20s (Submitted by @_Talkin_NBA) pic.twitter.com/xlqupfVkii — StatMuse (@statmuse) March 6, 2022

Will Ferrell, il sesto Warriors che non ti aspetti

La vittoria contro i Clippers non basta per allontanare la nube grigie sopra alle teste degli Warriors. La banda di Steve Kerr senza il proprio leader difensivo Draymond Green sta facendo fatica a restare aggrappata alla vetta della Western Conference e le cinque sconfitte consecutive prima del successo di questa notte non fa che confermare il momento delicato. Fortunatamente, ci ha pensato un amico speciale a sollevare il morale in quel della Baia. L’attore comico Will Ferrell ha infatti sorpresa i giocatori di Golden State nel warm-up pre partita presentandosi al shoot-aroud nei panni di Jackie Moon, suo iconico personaggio in un film di ormai qualche anno fa. Un cameo esilarante, efficace solo a metà: i Warriors hanno superato agilmente i Clips, ma alle due stelle Steph Curry e Klay Thompson non è riuscito di liberarsi dalle pessime percentuali al tiro (5 su 12 per Curry, 9 su 23 per Thompson). Poco male.