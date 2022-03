Questa notte ci sarà la sfida tra i Brooklyn Nets e i Philadelphia 76ers, il passato e il presente di James Harden: una scelta che ha fatto molto discutere, tanto da portare Kevin Durant a cercare una risposta definitiva. Alla vigilia della partita, KD dice la sua e infiamma l’ambiente.

Kevin Durant: “Harden pensa di avere più possibilità di vincere a Philadelphia”

Dopo la partita con Charlotte è stato chiesto a Kevin Durant il motivo dell’addio di Harden lui ha risposto così:

“Cerchiamo di vedere il suo punto di vista: Kyrie non stava giocando, io ero infortunato e lui, a 32 anni, non ha ancora vinto un titolo in carriera. Secondo me, quindi, ha pensato di andare in una squadra dove secondo lui ha più possibilità di giocarsi il titolo. Se uno la pensa così è difficile fargli cambiare idea, per questo penso che non saremmo riusciti a fargli cambiare idea”

È sulla stessa lunghezza d’onda di KD anche Kyrie Irving, che recrimina a James Harden il fatto di aver comunicato poco con i suoi (ex) compagni di squadra:

“Ognuno di noi ha un’immagine diversa della propria carriera, sia come iniziarla che come finirla. Se questo è ciò che James voleva, allora rispetto la sua decisione e gli auguro solamente pace e amore. Siamo amici, ma sul campo qualcosa non ha funzionato: mi sarebbe piaciuto che avesse parlato con noi, esprimendo nel miglior modo possibile cosa provava, ma non è stato così e non porteremo rancore. Siamo nella stessa Conference e giocheremo tante partite uno contro l’altro: non sarà una questione personale, ma vogliamo vincere contro di loro”

Vedremo come si comporteranno questa notte i tre ex compagni di squadra.

