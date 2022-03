Mercato NBA, Bradley Beal disposto a rinnovare con Washington

Sebbene la sua stagione 2021-2022 sia terminata anzitempo a causa di un tremendo problema al polso, rimarginabile solo tramite operazione chirurgica, Bradley Beal deve ancora prendere una decisione chiara circa il proprio futuro NBA. L’ex giocatore di Florida, in scadenza di contratto con Washington al termine della stagione, dovrà pertanto decidere se prolungare il proprio contratto con gli Wizards o propendere per lasciare la franchigia che lo scelse al Draft, preferendo tentare di vincere in ambienti più competitivi.

Intervistato da Josh Robbins di The Athletic, Beal si è espresso in questi termini a riguardo delle possibilità che la trattativa di rinnovo possa giungere a buon fine:

“E’ lecito dire che io sia più propenso di qualche mese fa a rinnovare il mio contratto con Washington? Sì, è lecito. La franchigia ha operato bene sul mercato, rafforzando intelligentemente il roster e costruendo i presupposti per un futuro competitivo. Non mi vergogno di esser stato scettico a riguardo del rinnovo ad inizio stagione, sebbene ora sia più vicino che mai ad apporre la firma sul contratto. Vedremo come si evolverà definitivamente la soluzione nei prossimi mesi”.

Secondo Adrian Wojnarowski, penna di punta della redazione di ESPN, anche qualora Bradley Beal dovesse decidere di declinare la player option prevista dal suo attuale contratto per la prossima stagione ($36 milioni), Washinton sarebbe pronta ad offrirgli un faraonico rinnovo quinquennale da $246 milioni.

