Mercato NBA, 76ers pronti a muovere Tobias Harris verso OKC?

Mentre rimane caldo, anche se sotto traccia, il fronte riguardante Ben Simmons, i Philadelphia 76ers si mostrano attivi su piste parallele per smuovere qualcosa prima della fine del mercato NBA. Keith Pompey del Philly Inquirer riporta le indiscrezioni di colloqui tra Thunder e 76ers con al centro Tobias Harris.

Tobias Harris-Thunder: possibilità concreta o strategia 76ers?

A onor del vero, lo stesso Pompey si interroga sul grado di fattibilità di una trade di un tale peso specifico. L’ipotesi più accreditata è che quella della diversificazione sia solo una strategia per mettere pressione sui Nets e arrivare a un’intesa che possa fare gli interessi di Phila. La squadra non ha certo ben figurato nella gestione del caso dell’australiano. Se il tira e molla con Simmons dovesse protrarsi fino all’estate, in ogni caso, è difficile immaginare cosa possa cambiare le carte in tavola viste le posizioni radicali assunte da ambedue le parti.

