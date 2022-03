NBA, Tom Thibodeau: “Non avere un vero playmaker non è il nostro problema principale”

Al termine dell’incontro che ha visto i suoi New York Knicks perdere in casa dei Philadelphia 76ers con il punteggio di 123-108, coach Tom Thibodeau ha commentato la tragica ecatombe che si è abbattuta sul proprio backcourt a partire dalle scorse settimane, senza tuttavia scadere mai in discorsi arrendevoli e disfattistici.

Tom Thibodeau on the Knicks' current point guard rotation: "That's the best we have" pic.twitter.com/3QnezJS0hA — Knicks Videos (@sny_knicks) March 3, 2022

Nonostante le sfortunate assenze di playmaker del calibro di Derrick Rose e Kemba Walker e la non esattamente manifesta affidabilità di Ryan Arcidiacono stiano costringendo l’ex allenatore di Chicago a schierare sempre in cabina di regia giocatori inevitabilmente adattati, il reale problema della franchigia, secondo l’allenatore, risiede nel carente approccio difensivo:

“Ci adattiamo con quel che abbiamo al momento, cercando di ottenere il meglio dal sacrificio dei giocatori. Non avere un playmaker di ruolo non è il nostro problema principale al momento. Mi preoccupa maggiormente l’atteggiamento difensivo della mia squadra, anche perché non abbiamo fatto malissimo in attacco. Saremo anche gli ultimi della lega in termini di assist forniti, ma ciò non oscura il mio giudizio semi-positivo; siamo anche quarti per numero di tiri liberi tentati ogni partita e ciò denota giusta aggressività”.

NEW YORK CONCEDE TROPPI PUNTI AGLI AVVERSARI: MANCANZA DI ORGANIZZAZIONE? RISPONDE COACH THIBODEAU

Continua l’ex allenatore di Minnesota:

“Abbiamo concesso ben sessantotto punti nel secondo tempo, calando soprattutto di attenzione ed intensità, piuttosto che di organizzazione. Ormai il margine d’errore è pressoché inesistente e dobbiamo trovare di conseguenza un modo per ricominciare a vincere con continuità, ripartendo dai buoni spunti visti nelle partite contro Miami e Philadelphia. Giocare contro i più forti permette di evidenziare le lacune su cui lavorare, ma anche costruire in noi la consapevolezza di essere assolutamente una squadra valida”.

Leggi anche:

NBA, Boris Diaw e Tony Parker rivivono la cavalcata Spurs 2014

NBA, Jazz salvi all’overtime: le parole di Mitchell e Gobert

NBA, ecco Durant: sarà in campo contro Miami