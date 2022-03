NBA, Joel Embiid dichiara: “Sono dominante in un modo diverso rispetto a Shaq”

Al termine della partita vinta dai suoi Philadelphia 76ers ai danni dei New York Knicks, Joel Embiid ha risposto con matura originalità ad un quesito, postogli in sede di conferenza stampa post-partita, pertinente la possibile legittimità di costruire un paragone tra lui e Shaquille O’Neal sulla base del comune dominio esercitato dai due sul campo, sebbene in epoche diverse.

Di seguito, le parole del centro camerunense:

“Io sono Jeol Embiid, non Shaquille O’Neal. Per quanto nutra devozione e rispetto nei confronti di un giocatore tanto eccezionale, il mio stile di gioco è ben diverso dal suo. Non sono fisicamente dominante come lui, anche perché Shaq era un mostro senza eguali. Parliamo di un hall-of-famer, nonché di uno dei primi dieci giocatori della storia NBA, ma, ripeto, il mio stile di gioco è totalmente differente. Arrivo certamente a dominare le partite, ma lo faccio attraverso ogni singolo aspetto tecnico del gioco, non solo lavorando spalle a canestro ed usando il fisico. Ciò risalta maggiormente se notato nell’arsenale di un lungo, ma tutta la pallacanestro sta evidentemente tendendo alla completezza ed alla pluralità di soluzioni; guardare James Harden per averne riscontro immediato.”

EMBIID ASSISTMAN E TIRATORE

A differenza di Shaq, Embiid spicca per il suo sonoro rifiuto di rimaner soffocato nelle ormai anacronistiche competenze del centro. Il camerunense, infatti, effettua mediamente quattro tentativi a partita dalla lunga distanza, con una percentuale di successo del 37%. In aggiunta, avendo sempre sfruttato a proprio favore ed a beneficio della squadra l’assenza di Ben Simmons, il prodotto di Kansas ha notevolmente incrementato anche il numero dei suoi assist, mettendone a referto ben 4.4 a partita.

Leggi anche.

NBA, Tom Thibodeau: “Non avere un vero playmaker non è il nostro problema principale”

Boris Diaw e Tony Parker rivivono la cavalcata Spurs 2014

NBA, Jazz salvi all’overtime: le parole di Mitchell e Gobert