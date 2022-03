NBA, ecco Durant: sarà in campo contro Miami

In un mese e mezzo di assenza, Kevin Durant ha visto i suoi Nets cambiare drasticamente. Spiccano soprattutto il reintegro di Kyrie Irving che procede spedito e la partenza di James Harden in direzione Philadelphia. E se per giocare con Ben Simmons KD dovrà avere ancora un po’ di pazienza, sicuramente il ritorno in campo del fenomeno col numero 7 darà un’immensa mano ai Nets.

Già nella giornata di ieri era stata la stessa franchigia a creare hype intorno al suo rientro in campo, con un post su Twitter:

Durant non è più tra gli infortunati

Adesso è la sua assenza dalla lista degli infortunati a dare una sorta di “ufficialità” alla notizia. I Nets sono attesi questa notte dalla sfida contro i Miami Heat, primi della classe ad Est. Brooklyn è invece attualmente all’ottavo posto, con un mediocre record di 32-31: all’inizio della stagione ci si aspettava ben altro dai newyorkesi. Poi la situazione Irving, l’infortunio di KD e l’addio di Harden hanno condizionato pesantemente il campionato. Un dato: senza Durant Brooklyn ha ottenuto un record di 5 vinte e 16 perse, con una striscia di 12 L consecutive tra gennaio e febbraio. Con lui in campo, il record era di 24-12.

Ora, dopo 21 partite e un mese e mezzo di assenza, Kevin Durant è pronto a fare il suo rientro. I suoi quasi 30 punti di media saranno sicuramente fondamentali nella rincorsa dei Nets a posizioni più nobili della classifica, in modo da poter evitare il pericoloso play-in per l’accesso ai Playoff.

