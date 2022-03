NBA, Jazz salvi all’overtime: le parole di Mitchell e Gobert

Rischiava di trasformarsi in una enorme disfatta la trasferta degli Utah Jazz sul campo dei Rockets. Dopo essere stati in vantaggio anche di 18 punti contro una squadra che ormai ha ben poco da chiedere a questo campionato, Mitchell e soci hanno dilapidato tutto fino ad andare all’overtime, dove poi sono riusciti a spuntarla per 132-127.

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque. Ma i leader dello spogliatoio non sono per nulla contenti di com’è andata la partita e, davanti ai microfoni, hanno espresso chiaramente il concetto. Così Donovan Mitchell:

“Uscire da qui con una vittoria è una bella sensazione, ma dobbiamo trovare il modo di non dilapidare un vantaggio di 18 punti”

Dello stesso parere è stato anche Rudy Gobert:

“Visto il modo in cui abbiamo giocato nei minuti finali dei tempi regolamentari, non penso che avremmo meritato di vincere. Per fortuna abbiamo avuto l’occasione di rifarci durante il supplementare”

Per i Jazz è un bel campanello d’allarme in vista della post-season, da sempre considerata il punto debole della squadra di coach Snyder. Da perfetta macchina in regular season, Utah si è puntualmente sciolta come neve al sole quando la posta in ballo era importante. Il fatto che alcune crepe si inizino a intravedere già durante il campionato regolare non è sicuramente una buona notizia.

