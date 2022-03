Risultati NBA, Phila abbatte ancora New York, Milwaukee vince con Miami

Continua imperterrita la marcia dei nuovi Philadelphia 76ers. Nella notte, la compagine di coach Doc Rivers ha sconfitto nuovamente i New York Knicks grazie – ancora una volta – ad un trio inedito. Non tanto per la presenza di Harden e Embiid – rispettivamente 26 e 27 punti a referto – ma per Maxey. Nel ruolo di terzo violino, la shooting guard ha chiuso ancora una volta oltre quota 20 punti (25 per esattezza, ndr).

Bene anche Milwaukee che ha regolato Miami grazie al game winner in lay-up di Holiday, a 1.9 secondi dal termine del match. Tra i Bucks da segnalare i 28 punti e 17 rimbalzi di Antetokounmpo. Positiva anche la gara di Middleton con 26 punti a referto, quindi Holiday a quota 25. Passo falso di Denver contro OKC, mentre Phoenix torna alla vittoria domando facilmente Portland.

Philadelphia 76ers-New York Knicks 123-108

Houston Rockets-Utah Jazz 127-132 dts

Milwaukee Bucks-Miami Heat 120-119

Charlotte Hornets – Cleveland Cavs 119-98

Indiana Pacers – Orlando Magic 122-114

NOLA Pelicans – Sacramento Kings 125-95

OKC Thunder – Denver Nuggets 119-107

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 120-90