NBA, Shaquille O’Neal: “Ja Morant nuovo Allen Iverson”; Wade prenota per lui palco Top 100

Ja Morant è fresco di career high:52 punti contro i San Antonio Spurs che hanno chiuso un cerchio. Il suo tiro in sospensione sulla sirena del secondo quarto ha fatto il giro del mondo. La point guard dei Grizzlies sta facendo vedere gesti da assoluto fuoriclasse, da MVP. Nella corsa al premio individuale però non è neanche sul podio.

Il favorito, in questo momento, resta Joel Embiid. A seguirlo sono Nikola Jokic e Giannis Antetekounmpo. Il numero 12 della franchigia del Tennessee si trova al quinto posto dietro Curry. Poco male perché Ja Morant nel frattempo ha ricevuto i complimenti di Shaquille O’Neal e Dwyane Wade. Durante Inside The NBA, in onda su TNT, The Diesel ha elogiato con queste parole il classe ’99:

“A un certo punto devi pensare a vincere titoli. Tanti ragazzi sono arrivati nella lega e hanno fatto questo e quello. Ma sfortunatamente veniamo giudicati per il numero di campionati che abbiamo vinto. Vorrei che [Ja Morant] ne vincesse almeno uno. Ma almeno è la versione moderna di Allen Iverson.”

Complimenti di lusso quelli ricevuti da Shaq e assolutamente meritati poiché, alla sua terza stagione nella lega, Ja Morant ha vissuto una crescita tanto rapida quanto incredibile. Le sue gesta, a soli 22 anni, hanno sicuramente qualcosa di speciale. Dwyane Wade ha prenotato per lui un posto nella Top 100 NBA ogni epoca al prossimo anniversario NBA, aggiungendo un aneddoto:

“Eravamo sul palco per la cerimonia [NBA75] e Ja Morant, Devin Booker, KAT [Karl- Anthony Towns] ci stavano presentando. Booker ha cominciato a fare foto e stava guardando Ja. Quando io e Dray ci siamo fatti da parte gli abbiamo detto ‘Vieni qua sopra, c’è tanto spazio. Scatta la fotografia perché questo è il tuo posto.’ Se continua così, toccando ferro per scongiurare infortuni, tra 25 anni sarà lì sul palco. Non è una notizia, è la realtà.”

