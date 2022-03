NBA, Stephen Curry commenta la sconfitta con i T’Wolves

I Golden State Warriors escono dal Target Center con una sconfitta che brucia, anche perché è la quarta nelle ultime cinque partite. Stephen Curry è sempre brillante e mette a segno 34 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Una prestazione a cui risponde il fresco vincitore della gara da 3 punti all’All-Star Game Karl-Anthony Towns: 39 punti conditi con 9 rimbalzi.

Il numero 30 degli Warriors ha fatto fatica al tiro, centrando solo 5 triple su 16 tentativi. Al termine della partita Curry ha parlato senza mezzi termini, evitando le scuse ed evidenziando le lacune difensive. Queste le sue parole:

“Con notti come questa, dove non giochi un buon basket a livello difensivo tale da darti una possibilità di vittoria contro un team a cui permetti di avere vita tutta la notte, non vinceremo molte partite.”