NBA, Ja Morant si abbatte sugli Spurs con 52 punti da record

La stella dei Grizzlies, Ja Morant continua a brillare e a stupire tutti con le sue giocate capaci di trascinare la franchigia di Memphis. Nell’ultima partita vinta contro i San Antonio Spurs, Morant ha segnato 52 punti con 22 tiri mandati a bersaglio su 30, rompendo il suo stesso record per numero di punti segnati con i Grizzlies, due giorni dopo averlo messo per iscritto.

Anche nella sfida contro gli Spurs, Morant ha confermato di essere una macchina da highlights, prima raccogliendo in aria un passaggio a tutto campo di Steven Adams e segnando sulla sirena, e poi schiacciando a sul malcapitato Jakob Poeltl.

Ja Morant da sogno annichilisce San Antonio

Dopo la partita, Ja Morant ha commentato la sua prestazione della serata e il tiro in questione, descrivendolo come qualcosa davvero difficile da replicare.

“Credo che non riuscirò mai più a fare una cosa del genere. Steven è stato il quarterback perfetto, ma era necessario che fossi in quella precisa posizione per ricevere e segnare al volo quella palla.”

Successivamente è stato chiesto al nativo della Carolina del Sud quale sia stato il momento migliore della serata.

“Sicuramente i 50 punti, perché si tratta di qualcosa che ho raggiunto tramite i miei compagni di squadra e lo staff tecnico. Loro credono in me e mi danno la sicurezza di poter fare le giocate giuste per aiutare la squadra e segnare record del genere.”

Per decidere la gara, Morant ha segnato 13 punti consecutivi nell’ultima frazione di gioco, che hanno dato il vantaggio ai Grizzlies, segnando inoltre tutte e quattro le triple tentate in partita. Una prestazione che gli è valsa non solo i complimenti dei compagni ma anche quelli del coach avversario, Gregg Popovich, che ne ha elogiato le sue abilità tecniche e atletiche.

