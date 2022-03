NBA, le parole dei Brooklyn Nets dopo la gara con i Raptors

I Brooklyn Nets attendono freneticamente il ritorno di Kevin Durant e il debutto di Simmons. La franchigia della Grande Mela ha bisogno di carburare per provare ad agguantare l’ultimo posto disponibile per i Playoff senza passare dal torneo Play-In. Nel frattempo le sconfitte restano tante e salgono a tre nelle ultime dieci gare.

L’ultima contro i Toronto Raptors fa male, perché arriva per un solo punto di distacco. LaMarcus Aldridge, autore di 16 punti e 9 rimbalzi, è stato tra i migliori della sua squadra e nel post partita ha confessato il suo malumore:

“Avremmo dovuto vincere. Io non guardo la classifica, penso più a noi. Dobbiamo iniziare a occuparci del lavoro.”

Per la seconda gara consecutiva in panchina, al posto di Steve Nash, Jacque Vaughn ha parlato di urgenza. Urgenza legata alle partite rimaste, che devono essere sfruttate per migliorare la posizione in classifica:

“Ne abbiamo parlato prima della partita ne abbiamo parlato anche dopo. Ne parleremo anche quando torneremo a casa. C’è un’urgenza. Deve essere con il gruppo. Tutti la devono sentire, sperimentarla e farla propria.”

James Johnson è stato il miglior marcatore dei Nets, autore di 19 punti. Il numero 16 si è espresso con queste parole:

“Ovviamente tutti sanno la situazione in cui ci troviamo. Ma noi ragazzi dello spogliatoio la percepiamo in modo leggermente diverso. Sappiamo dove siamo, quanto vicino ci troviamo a diventare quello che vogliamo essere questo anno. E sappiamo anche chi sta per tornare.”

