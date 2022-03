I Boston Celtics vincono in casa contro gli Atlanta Hawks, ma perdono per infortunio Jaylen Brown: il giocatore – a poco più di due minuti e mezzo dall’inizio della partita – si è procurato una distorsione della caviglia destra nel tentativo di entrare in area avversaria. Nelle prossime ore si sottoporrà a ulteriori accertamenti, ma coach Ime Udoka è ottimista.

Un infortunio che non ha permesso a Jaylen Brown di continuare la partita contro gli Hawks ma che, secondo Ime Udoka, terrà fuori il giocatore per poco tempo. Nel post partita il coach dei Celtics spiega:

Ime Udoka said Jaylen Brown wanted to come back in the game after rolling his ankle, but the Celtics opted to be prudent and give him the rest of the game to stay off it. Udoka says the hope is that it won’t be a long-term issue for Brown. Celtics play again Thursday vs. Memphis.

