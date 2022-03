NBA, partite da 50 punti: chi sono stati i primi a riuscirci in ogni squadra

Con la partita da 52 punti contro i San Antonio Spurs Ja Morant ha aggiornato il record stabilito poche ore prima per punti segnati in maglia Memphis Grizzlies. C’è di più: grazie ai suoi numeri ora tutte le 30 squadre NBA possono vantare nei loro annali una performance individuale da 50 o più punti in gara singola.

Prime partite da 50 punti in ogni squadra NBA: chi sono i giocatori pionieri

Chi sono stati i primi giocatori per ogni squadra a mandare a referto 50 punti segnati in una partita? Ja Morant ha chiuso un cerchio. Scopriamo assieme tutti i nomi. [Fonte: StatMuse].