NBA, i Brooklyn Nets sperano: Kyrie Irving potrebbe tornare a giocare in casa

New York potrebbe presto rimuovere il vincolo per i non vaccinati all’ingresso delle arene sportive nel proprio Stato. Una ipotesi concreta, esternata dal sindaco della Grande Mela, Eric Adams. Il primo cittadino, infatti, tramite un tweet lanciato nelle scorse ore, ha confermato la volontà di voler riaprire le arene anche a coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale:

“Se non ci saranno sorprese questa settimana, il 7 marzo rimuoveremo l’obbligo vaccinale per l’accesso, tra le altre cose, anche alle arene sportive”.

Una notizia che ricadrebbe in maniera positiva anche sui Brooklyn Nets, i quali potrebbero riavere così a disposizione Kyrie Irving per le partite organizzate al Barclays Center e potrà disporre di lui in ben 17 match in questi ultimi 40 giorni di regular season. Con questa nuova disposizione, Irving potrebbe tornare a calpestare il parquet di New York dal prossimo 13 marzo, data in cui Brooklyn affronterà i Knicks in un derby cittadino delicato.

New York City’s #COVID numbers continue to go down. So long as our indicators show a low level of risk and we see no surprises this week, on Monday, March 7 we will also remove the vaccination requirements for Key2NYC — meaning indoor dining, fitness and entertainment venues. — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) February 27, 2022

